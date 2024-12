ELOGIO DI ROSA BIANCO AL TESTO “MOMENTI DI VITA” DI FIORAVANTE ASCOLESE

Il libro del professor Fioravante Ascolese, Momenti di vita (Il Terebinto Edizioni), presentato ieri presso la suggestiva Cappella Rubilli, rappresenta molto più di una semplice raccolta di esperienze didattiche: è un autentico tributo a un’epoca scolastica e a un approccio educativo che metteva al centro il dialogo tra docenti e studenti, trasformando l’insegnamento in un vero e proprio viaggio di scoperta condivisa.

Con un’impostazione multidisciplinare che spazia dalla biologia alla geologia, fino alla matematica e oltre, il volume si configura come una preziosa guida pedagogica. Attraverso la narrazione di progetti innovativi, come lo studio degli ecosistemi o l’adozione di ambienti naturali, il testo celebra la centralità dello studente e la collaborazione tra colleghi. Esso promuove inoltre l’armonia tra cultura scientifica e umanistica, sottolineando l’importanza di un approccio integrato nell’affrontare le problematiche ambientali a livello globale.

Un ponte tra passato e futuro scolastico

L’impegno del professor Ascolese emerge con forza, rivelandosi una fonte di ispirazione per le giovani generazioni di docenti. Il libro diventa così un ponte tra il passato e il futuro dell’educazione, un omaggio alla scuola come luogo di crescita non solo culturale, ma anche civica.

Un ritratto personale e poetico

La seconda parte del libro si addentra nell’intimo dell’autore, offrendo uno spaccato sulla sua vita personale e familiare. Con poesie toccanti – alcune a lui dedicate, altre scritte di suo pugno – emerge l’amore profondo per la famiglia e la centralità dei sentimenti, che hanno guidato la sua esistenza. Questa sezione si configura come un’epica dell’essenza umana, un inno alla vita e all’insegnamento come dono di sé agli altri.

Un momento di confronto e arricchimento

Di grande valore gli interventi dei relatori presenti alla presentazione, la professoressa Agostina Spagnuolo e Don Gerardo Capaldo. Le loro riflessioni hanno saputo rappresentare perfettamente le dimensioni scientifica, umanistica e spirituale che permeano l’opera di Ascolese, creando un connubio armonioso e profondo.

Momenti di vita non è solo un libro, ma una testimonianza vibrante dell’insegnamento come atto d’amore, un’eredità preziosa per chiunque creda nel potere trasformativo dell’educazione.