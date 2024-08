Altavilla Irpina (AV)-Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Pellegrino Martire

Tutto pronto ad Altavilla Irpina per i festeggiamenti in onore di San Pellegrino Martire, che occuperanno il paese dal 24 al 26 agosto. Il culmine del programma religioso sarà raggiunto, come da tradizione, nella mattinata di sabato 24, con le sfilate delle squadre di battenti da: Mugnano del Cardinale, Avella, Baiano, Roccarainola, Monteforte Irpino, Picarelli (Starze-Summonte), Manocalzati, (Arcella, Montefredane, S. Barbato), Altavilla. Venerdì 25, invece, dalle ore 17:30, la solenne processione invaderà le vie del paese, al termine della quale una santa messa celebrata da S.E. Mons. Felice Acrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, concluderà gli eventi religiosi. Non mancheranno, naturalmente, i festeggiamenti civili. Sabato 24 agosto i “Suoni battenti”-a cura del Forum dei Giovani di Altavilla-allieteranno Corso Garibaldi, con l’esibizione de “I Malamente” alle 22:00 e di “Frontiere Antimusicali” a mezzanotte. A conclusione dei tre giorni di festa, lunedì 26 agosto, lo show di “Crazy Party” ; con i più grandi successi della musica anni ’90 e 2000. Dal 1780, anno della venuta delle reliquie di San Pellegrino, un unico motto continua a riecheggiare: Evviva Altavilla! Evviva San Pellegrino!(Andrea Squittieri)