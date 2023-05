All’Istituto Superiore “Leone-Nobile” di Nola incontri con temi ispiratori alla “Giornata Internazionale della Terra”

Dal giorno 16 maggio 2023, a partire dalle ore 10:00 nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Leone-Nobile” di Nola, si terranno alcuni incontri aventi come temi ispiratori la “Giornata Internazionale della Terra”, celebrata il 22 aprile 2023. L’ambiente, la natura, l’alimentazione e le sostenibilità del territorio saranno gli ambiti del confronto con le Autorità Civili e Scolastiche che interverranno, nonché con gli alunni di diverse classi delle scuole secondarie di I grado presenti in Comuni viciniori della provincia di Napoli ed Avellino.

La “Settimana Green” trova le sue radici nell’indirizzo Agrario presente nel Plesso di Viale Garibaldi e nel laboratorio di Idroponica presente ed operante nel Plesso Centrale di Via Dei Mille.