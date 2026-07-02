A Sturno torna la Festa Contadina: due giorni tra tradizioni, trebbiatura, sapori autentici e musica dal vivo

La tradizione contadina torna protagonista a Sturno con la 12ª Festa Contadina, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 nella Zona PIP. Un appuntamento ormai consolidato, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Casale”, con il patrocinio del Comune di Sturno, che celebra il mondo agricolo, le sue antiche tradizioni e i sapori genuini della terra.

La manifestazione offrirà ai visitatori un vero e proprio viaggio nel passato, con l’esposizione di mezzi agricoli d’epoca e moderni, la suggestiva trebbiatura del grano “Senatore Cappelli”, degustazioni di prodotti tipici e numerosi momenti di intrattenimento pensati per tutta la famiglia.

Il programma

La festa prenderà il via sabato 25 luglio alle ore 10 con l’arrivo dei mezzi agricoli. Nel pomeriggio, alle 17, è previsto l’arrivo e il posizionamento della trebbiatrice sull’aia, mentre alle 18 si terrà la tradizionale trebbiatura del grano “Senatore Cappelli”. Dalle 20.30 spazio ai sapori della cucina contadina con la degustazione di piatti tipici, accompagnata dall’animazione musicale de “Gli Amici di Balera”.

Ricco di appuntamenti anche il programma di domenica 26 luglio. La giornata inizierà alle ore 9 con il raduno dei trattori d’epoca e moderni e la distribuzione di gadget. Alle 10 sarà possibile degustare la classica colazione contadina, con pane casereccio e peperoni fritti offerti dal comitato organizzatore.

Alle ore 11 partirà la sfilata dei trattori lungo le contrade del territorio, attraversando Crocevie, Pantanello, Caprara, Aia del Gallo e Sturno. Nel pomeriggio, dalle 17, saranno protagonisti i bambini con giochi, gonfiabili, teatro dei burattini, zucchero filato e pop corn. Alle 18 tornerà la dimostrazione della trebbiatura del grano, mentre dalle 20.30 si rinnoverà la degustazione dei piatti tipici contadini. A concludere la manifestazione sarà l’esibizione musicale di Seppuccio Junior.

La 12ª Festa Contadina si conferma così uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’Irpinia, capace di unire cultura rurale, gastronomia, musica e divertimento, offrendo a grandi e piccoli l’opportunità di riscoprire le tradizioni che hanno segnato la storia del territorio.

Due giornate all’insegna della convivialità e della valorizzazione del patrimonio agricolo locale, con un invito rivolto a tutti: riscoprire il fascino della vita contadina tra antichi mestieri, buon cibo e autentico spirito di comunità.