Forino: auguri di buon compleanno a Ilenia Fossagreta

Giornata di festa a Forino per il compleanno di Ilenia Fossagreta, che oggi spegne una nuova candelina circondata dall’affetto delle persone che le vogliono bene.

Per l’occasione arriva un messaggio speciale da Gerardo Brasiliano, che ha voluto dedicarle parole ricche di affetto:

“Cara Ilenia, oggi è un giorno importante perché è nata una bellissima ragazza, solare e con gli occhi di cristallo. Ti rivolgo un augurio speciale, con l’auspicio che la tua vita sia sempre colma di gioia, amore, serenità e tanti momenti indimenticabili. Buon compleanno!”