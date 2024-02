Tragedia sulla SS 7 Bis: Incidente mortale a Schiava, perde la vita D’Avanzo Michele, 76 anni di Cicciano”

Nella giornata odierna, alle 12:30 circa, si è verificato un mortale incidente sulla SS 7 Bis, in località Schiava. La vittima dell’incidente è D’Avanzo Michele, 76enne di Cicciano, il quale, alla guida della sua Renault Clio, è entrato in collisione con un autobus di proprietà di una ditta di Visciano.

Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento, ma sembra che D’Avanzo Michele abbia tamponato l’autobus, guidato da un 51enne di Sirignano, che al momento dell’incidente era in sosta sul margine destro della carreggiata a causa di un’avaria. Fortunatamente, il conducente dell’autobus è rimasto illeso.

I carabinieri della stazione di Cicciano sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati durante l’operazione di indagine.

La salma di D’Avanzo Michele è stata trasportata nella sala mortuaria del II Policlinico di Napoli per l’esecuzione dell’autopsia, parte integrante delle indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. La comunità di Cicciano è addolorata per la tragica perdita e attende ulteriori dettagli sull’accaduto mentre la magistratura prosegue nelle indagini per fare chiarezza sulle cause dell’incidente mortale.