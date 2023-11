Incidente stradale ad Avella: Violento scontro tra una Citroen e un Fuoristrada.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 novembre 2023, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Avella, precisamente in via Nazionale delle Puglie. Intorno alle 13, una Citroen e un fuoristrada sono entrati in collisione in un impatto violentissimo che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità.

Fortunatamente, nonostante la gravità dello scontro, non si sono verificate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti. La prontezza dei soccorsi e l’efficace intervento delle forze dell’ordine hanno contribuito a gestire la situazione in modo tempestivo.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza di Baiano, incaricati di eseguire i rilievi e tutti gli accertamenti conseguenziali. La presenza delle forze dell’ordine è fondamentale per stabilire le dinamiche dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Grazie alla loro professionalità e alla rapidità dell’intervento, è stato possibile garantire assistenza agli occupanti dei veicoli coinvolti e gestire la situazione in modo efficace.