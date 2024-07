Incidente Mortale a Villabate: Muore una Bambina di tre anni

Tragico incidente nella notte tra sabato e domenica a Villabate, alle porte di Palermo, dove una bambina di tre anni, Aurora, ha perso la vita. La famiglia stava viaggiando su una Volkswagen Polo guidata dal padre quarantenne, che avrebbe perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un muro in via Natta.

Successivi accertamenti hanno rivelato che l’uomo era alla guida senza patente, in quanto ritirata, e che l’auto non era assicurata. Inoltre, l’uomo presentava un tasso alcolemico superiore al limite consentito di 0,50 microgrammi per litro.

Insieme alla piccola Aurora, deceduta sul colpo, in macchina si trovavano anche la madre e il fratellino gemello della vittima, che fortunatamente sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire come sia morta la piccola Aurora.

La salma della bambina è stata trasferita all’istituto di medicina legale per ulteriori esami. La comunità di Villabate è sotto shock per la tragedia che ha colpito la giovane famiglia.