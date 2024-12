Foggia: Arrestati 8 Indagati per Assalti a Sportelli ATM con Esplosivo in Diverse Regioni d’Italia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di 8 indagati, accusati di far parte di un’associazione per delinquere dedita ad assalti a sportelli ATM con l’uso di esplosivi. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Foggia, riguarda reati che includono furti aggravati, violazioni delle leggi sulle armi, ricettazione e riciclaggio.

Un’Organizzazione Criminale Strutturata

Le indagini, avviate nel dicembre 2023, hanno permesso di individuare un gruppo con base in provincia di Foggia, specializzato in furti presso istituti di credito e uffici postali. Gli assalti venivano realizzati utilizzando ordigni artigianali noti come “marmotte”, assimilabili per potenza a vere e proprie armi da guerra, capaci di distruggere le casseforti collegate agli sportelli ATM.

L’organizzazione agiva con un metodo ben definito:

Utilizzo di auto rubate o con targhe clonate per spostarsi.

o con per spostarsi. Impiego di carte di credito prepagate intestate a stranieri per sbloccare gli sportelli.

intestate a stranieri per sbloccare gli sportelli. Ruoli predefiniti tra i membri: autisti, vedette, staffettisti, e operatori logistici.

Il gruppo si avvaleva di conoscenze tecniche avanzate nella fabbricazione degli esplosivi e nei meccanismi di funzionamento degli sportelli automatici, oltre a una meticolosa pianificazione per ogni colpo.

Le Indagini e i Furti Documentati

Le investigazioni hanno permesso di ricostruire 17 assalti compiuti tra luglio e settembre 2024, che hanno fruttato circa 290.000 euro. Gli episodi sono stati registrati in diverse regioni italiane:

Puglia : Province di Foggia e Bari.

: Province di Foggia e Bari. Campania : Provincia di Avellino.

: Provincia di Avellino. Piemonte : Provincia di Torino.

: Provincia di Torino. Lombardia : Province di Pavia e Milano.

: Province di Pavia e Milano. Basilicata: Provincia di Potenza.

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno sequestrato:

Documenti d’identità falsi , carte di credito ricaricabili , e banconote macchiate dai sistemi antifurto.

, , e dai sistemi antifurto. Materiali per la fabbricazione di esplosivi , tra cui petardi e micce.

, tra cui petardi e micce. Armi e munizioni, oltre a tre autovetture e targhe rubate.

Un Procedimento Ancora in Corso

L’operazione ha permesso di arginare l’attività criminale di un’organizzazione che avrebbe messo a segno oltre 80 furti in tutta Italia. Tuttavia, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a un’eventuale condanna definitiva.

Le attività investigative proseguono sotto la supervisione della Procura di Foggia, con l’obiettivo di far luce sull’intera rete criminale e sulle sue responsabilità.

Un’importante operazione che rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata e testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni di illegalità su scala nazionale.