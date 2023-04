Casalnuovo, muore bimba di 7 anni, finisce sotto l’auto guidata dalla mamma

Una bambina di 7 anni è rimasta uccisa nel primo pomeriggio di oggi a Casalnuovo, nel Napoletano. La piccola, hanno ricostruito i carabinieri intervenuti in via Emilio Buccafusca, è stata investita dalla Audi A3 di sua madre che, facendo retromarcia, l’ha colpita in pieno. Secondo i militari la donna avrebbe perso il controllo dell’auto durante la manovra. E nell’incidente è rimasto ferito in modo non grave anche un conoscente della famiglia, che era in strada accanto alla bambina.