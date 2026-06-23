Acerra, sequestrato istituto paritario: indagini su presunti diplomi falsi e associazione per delinquere

In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, su delega della Procuradella Repubblica di Nola, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il localeTribunale ed avente ad oggetto una società di capitali, con sede legale in Caserta e sedi operative in Acerra (NA)e Orta di Atella (CE), attiva nel settore della formazione paritaria, nonché del relativo patrimonio aziendale.Contestualmente l’Ufficio di Procura ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dinove indagati, ipotizzando a loro carico i reati di associazione per delinquere e falso in atto pubblico finalizzati alrilascio di diplomi di idoneità alla frequentazione della classe quinta della scuola secondaria di secondo grado.I provvedimenti odierni costituiscono l’epilogo di articolate indagini condotte dai militari della CompagniaCasalnuovo di Napoli su un Istituto Paritario con sede in Acerra (NA), ritenuta meta scolastica di numerosistudenti – quasi sempre residenti fuori Regione ma con domicilio eletto nel napoletano – attratti dalla possibilitàdi un agevole superamento delle prove d’esame.In particolare, dalle indagini espletate (articolatesi in sequestri e acquisizioni di documentazione, nonchéescussione di persone informate sui fatti, tra cui circa ottanta studenti residenti, per lo più, in Lombardia,Sardegna e Piemonte) sembrerebbe essere emerso che buona parte degli studenti non si sia mai recata pressol’Istituto a sostenere gli esami e che la documentazione relativa alle prove d’esame sarebbe stata falsamentepredisposta dagli indagati.Numerose, in tal senso, le criticità riscontrate negli atti acquisiti in sede di perquisizione come, a titoloesemplificativo, somiglianza fra le firme apposte dai candidati, elaborati privi dell’identificazione dell’autore odel tutto mancanti, inidoneità delle aule ad accogliere la presenza fisica di tutti i candidati riportati quali presentialle prove d’esame.Il provvedimento di sequestro dispone un vincolo sull’intera attività aziendale della società che, secondo laprospettazione accusatoria, costituisce la prosecuzione dell’istituto paritario, originariamente coinvolto nelleindagini e ora formalmente cessato.Il provvedimento indicato, adottato dal Giudice per le indagini preliminari, è una misura cautelare reale, avversoReferente: Capitano Giorgio Ruta; Contatti: 3339069645

il quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e i cui destinatari sono persone fisiche e giuridiche sottoposte adindagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.