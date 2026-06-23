BAIANO. Silvana Foglia ha conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia all’ Università cattolica del Sacro Cuore, a Roma

Un bel traguardo, raggiunto e superato con grande passione, impegno metodico di studio e tanti sacrifici. Un riconoscimento più che meritato, per Silvana Foglia, che ha concluso il corso di studi, a ciclo unico, conseguendo la laurea magistrale, nella Facoltà di Medicina e Chirurgia del Gemelli, nell’Università cattolica del Sacro Cuore, a Roma.

Ruolo dei biomarcatori liquorali come predittori degli outcome cognitivi e motori nella stimolazione cerebrale profonda in pazienti affetti da malattia di Parkinson.

E’ la complessa e delicata tematica, al centro della medicina terapeutica e della ricerca scientifica più progredita in neurologia, sviluppata nella tesi, discussa con il professore Paolo Calabria, relatore, e con il dottor Francesco Bove, correlatore.

Vive felicitazioni per il padre, dottor Mario Foglia, funzionario del Ministero del’Economia, la madre, professoressa Milena Picciocchi, docente nel Liceo classico Giosuè Carducci, a Nola, la sorella, dott.ssa Cristina, in tutt’uno con .. Silvana senior. A Silvana junior tanti auguri di buon cammino professionale.