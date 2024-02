Grande adesione al bando di Servizio Civile Universale di Arci Servizio Civile Avellino

Il Servizio Civile Universale è un pilastro fondamentale di impegno civico e solidarietà che coinvolge i giovani di tutta Italia nella tutela e nella promozione dei nostri territori. E’ con grande entusiasmo che annunciamo una straordinaria affluenza di domande da parte dei ragazzi desiderosi di partecipare a questa significativa esperienza. Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti i giovani che hanno manifestato interesse nel Servizio Civile Universale e nei progetti proposti dalla nostra associazione Arci Servizio Civile. La vostra passione, dedizione e desiderio di servire le comunità locali sono fonte di ispirazione per tutti noi. Un congruo numero di domande ricevute, ben 116 per soli 50 posti disponibili spalmati in 5 progetti differenti localizzati in Avellino e provincia, evidenziando così il grande interesse e la voglia di impegnarsi dei giovani nel contribuire al bene comune. Augurandoci sempre di più di accrescere il nostro contributo come cittadinanza attiva, non possiamo che essere grati ulteriormente per l’entusiasmo dimostrato da ciascun candidato. Ogni domanda ricevuta rappresenta un prezioso contributo alla costruzione di una società inclusiva e solidale. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul Servizio Civile Universale, vi invitiamo a visitare il nostro sito web e le nostre pagini social ufficiali.