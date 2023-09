Avellino Summer Festival: tutti gli eventi in programma venerdì 8 settembre

Il grande show di Nostalgia ’90 a Piazza Macello, musica in Piazza del Popolo e Piazzale San Ciro. Venerdì 8 settembre l’Avellino Summer Festival si prepara a regalare alla città un’altra grande serata di intrattenimento. Scopriamo tutti gli eventi in programma, ovviamente a ingresso gratuito:

Piazza Macello – Nostalgia ’90: il grande show dedicato agli anni ’90. Un tuffo nelle canzoni che hanno fatto ballare e fanno ancora danzare un’intera generazione. Nostalgia ’90 accenderà Piazza Macello.

Piazza del Popolo – I Sognatori: nel 2002 alcuni ragazzi scoprono la comune passione per la musica e così da un semplice laboratorio musicale nasce una vera band musicale: “I Sognatori”. Composta da persone diversamente abili, il gruppo musicale si configura come una realtà unica, capace di abbattere qualsiasi barriera fisica e mentale, utilizzando il linguaggio della musica per sensibilizzare contro ogni forma di violenza e discriminazione, diretta e indiretta, relativa a genere, età,orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità, religione o lingua. Il messaggio viene trasmesso attraverso la scelta del repertorio cover di artisti italiani: da Guccini a De Gregori passando per i Nomadi e Pino Daniele, fino a oltrepassare i confini arrivando fino ai Beatles.

Piazzale San Ciro – Silvano Santacroce, Pino Daniele & Friends: Si parte dalle cover dell’indimenticato Pino Daniele per attraversare un intero repertorio di musica leggera e cantautorale italiana. Silvano Santacroce sarà accompagnato da Bruno Fontana al pianoforte e Luigi Infante alla batteria.

Per tutti gli eventi sopracitati lo start è fissato alle ore 21.00.