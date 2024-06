X-Country: il Team Bike Visciano in attività per riproporre l’XC di Montedonico domenica 16 giugno

Per il Team Bike Visciano, l’attività organizzativa è iniziata alla grande per mettere in cantiere domenica 16 giugno, l’XC di Montedonico, alle porte di Visciano.

Questo appuntamento, giunto alla quarta edizione, è l’eloquente dimostrazione dell’efficienza e della passione che anima il Team Visciano Bike lanciata verso nuovi traguardi nell’ambito della mountain bike.

Due sono gli abbinamenti di una certa rilevanza: il campionato regionale FCI Campania cross country solo per esordienti-allievi e il circuito interregionale X-Country ( Campania-Basilicata-Calabria) esteso alle categorie agonistiche internazionali ed amatoriali.

Tra i punti caratteristici del percorso la famosa “salita degli uomini” chiamata così dai ciclisti locali con discesa tecnica e passaggio nei single track nel bosco di Montedonico. Per il resto è un circuito di 4,2 chilometri con 150 metri di dislivello a giro, prevalentemente sterrato al 95% e solo un 5% in asfalto, completamente all’ombra, tra distese di noccioleti, tratti molto tecnici e divertenti sia in salita che in discesa.

Nella località di Montedonico è previsto il ritrovo a partire dalle 7:00 e la prima partenza è programmata intorno alle 9:00.

La quota di partecipazione è di 20 euro, solo per le categorie amatoriali, comprensiva di noleggio chip e comprende anche il pacco gara, rifornimento, assistenza medica e pasta party.

Tutte le informazioni sono disponibili su Mtbonline a questo link Regolamento_2252_2024.pdf (mtbonline.it)