Antonio Colucci ricorda Berlusconi e celebra i Successi di Forza Italia

Antonio Colucci segretario di Forza Italia nel mandamento baianese ricorda oggi 12 giugno il giorno che ci lasciava il caro presidente Berlusconi.

Lui in realtà non ci ha mai lasciati anche se ci davano per spacciati oggi siamo qua ancora più forti e con un partito in crescita.

Sono felicissimo dei risultati raggiunti da Forza Italia, in particolare dal leader indiscusso On. Fulvio Martusciello (mister 100000 preferenze) rieletto al parlamento europeo e il candidato del territorio irpino, Angelo Antonio D’Agostino. Entrambi hanno ottenuto uno straordinario risultato.

Vorrei fare un invito ai sindaci, agli amministratori e a tutte quelle persone che vogliono essere libere di esprimere le proprie idee in serenità e tranquillità e hanno voglia di metterle al servizio del territorio. Forza Italia apre le porte a tutti coloro che hanno voglia di lavorare perché forza Italia è il partito del fare, come dice il nostro segretario Nazionale Antonio Tajani non siamo un taxi. Ieri 11 giugno come aveva promesso durante il tour della campagna elettorale, l’On. Fulvio Martusciello lancia una sfida a De Luca. Tutti noi siamo pronti con lui. Si può dire che abbiamo due bomber: uno che gioca nel Napoli e l’altro nell’Avellino.

Insieme a loro siamo pronti a giocare la partita delle regionali e invito tutti a fare il tifo e a sostenerci. Un abbraccio e … sempre Forza Italia.