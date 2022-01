VISCIANO. Paese in lutto per la morte in incidente stradale di Angela Saulino

Angela Saulino questa mattina ha trovato la morte in un terribile incidente stradale, la giovane madre originaria di Visciano era a bordo della sua auto quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, sulla Provinciale 230 all’altezza della Reggia di Carditello, nel Casertano, si è scontrata contro un furgone. E’ stato necessario l’arrivo dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo della 37enne dalle lamiere contorte dell’auto, ma purtroppo per lei non c’era più nulla da fare. Gli occupanti del furgone con cui si è scontata l’auto guidata dalla donna sono tutti rimasti feriti e trasportati dal 118 presso gli ospedali di Caserta ed Pineta Grande. Intervento, oltre ai sanitari anche della Polizia, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

Tanti i messaggi di cordoglio in suo ricordo. definita una donna dall’animo buono e una madre amorevole. “In questo momento di dolore e smarrimento, il Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci dell’Associazione Ciò che vedo in Città-SMCV esprimono le più sentite condoglianze per l’improvvisa e prematura scomparsa di Angela Saulino”.

La donna era molto conosciuta a Santa Maria Capua Vetere dove si era trasferita da diversi anni.

