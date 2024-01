VISCIANO-CAMPOSANO. Istituto Comprensivo Rossini -Virgilio, la lettera del dirigente Serpico ai genitori prossimi all’iscrizione.

Caro lettore, con questa mia voglio invitarti, qualora fossi un genitore di minori prossimi alla iscrizione alle prime classi, a prendere in seria considerazione l’istituto comprensivo Rossini-Virgilio di Visciano e Camposano. Potresti chiedermi: “perché proprio la vostra Scuola?” Ti direi, che la nostra Scuola ha degli ambienti ospitali ed attrezzati per una didattica innovativa e digitale, essendo tutte le aule fornite di lavagne interattive e di personal computers. Ti direi, che in ogni plesso abbiamo a disposizione una palestra coperta, per svolgere le attività motorie in piena sicurezza. Ti direi, che abbiamo laboratori scientifici, di informatica e musicali, che divengono itineranti e mobili grazie all’utilizzo di strumenti e risorse in ogni ambiente educativo. Ti comunicherei che nel plesso di Camposano abbiamo una aula magna spaziosa ed attrezzata di tutto punto, per effettuare eventi culturali, ludici, di solidarietà e così via. Ti garantirei, che abbiamo docenti titolari e stabili da tempo nella nostra Istituzione che seguono costanti e periodici corsi di formazione sulle tecniche di insegnamento. Osserverei che abbiamo le condizioni in tutti gli ambienti del superamento delle barriere architettoniche per svolgere a tutto tondo attività di inclusione per tutti gli alunni disabili. Ti direi, che come Dirigente Scolastico ho un ottimo rapporto con le Istituzioni comunali, sempre pronti all’ascolto ed in linea di schietta collaborazione con gli alunni e con le famiglie. Potrei dirti tantissime altre cose, delle quali mi auguro che tu possa averne presa visione negli open day che abbiamo svolto e Ti invitiamo a tutte le attività di Scuola aperta al pubblico. I nostri efficienti uffici amministrativi ti aspettano nei giorni feriali, per darti tutto l’aiuto possibile, affinchè tu possa effettuare per i tuoi figli l’iscrizione on line per l’anno scolastico 2024/2025. Ti saluto

Il Dirigente Scolastico reggente Prof. Vincenzo Serpico