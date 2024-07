Viaggio al mare dalla Lombardia: dove andare?

Se vivi in Lombardia e ti stai chiedendo dove poter andare al mare, beh ritieniti fortunato: sei nella regione situata in uni dei punti più strategici al mondo per poter raggiungere comodamente ed economicamente il mare.

Da questa regione puoi infatti scegliere di fare un classico viaggio italiano, raggiungendo le spiagge più vicine di Liguria e Toscana e Veneto, oppure prendere un volo intercontinentale e goderti una destinazione che ricade nell’approfondimento pubblicato dal portale di Betway riguardanti le spiagge più popolari al mondo, dove sono presenti luoghi iconici e ideale per trascorrere delle vacanze in una destinazione da sogno.

Non poco vero? La Lombardia è infatti molto servita grazie ai suoi 4 aeroporti principali, più tutti quelli turistici minori. Questo ti permette di andare praticamente dove vuoi, partendo comodamente da questa regione.

Viaggio “all’italiana” nelle più popolari località marittime del nostro Belpaese

Se vuoi restare entro i confini perché hai pochi giorni di vacanza o ancora perché non ti troveresti a tuo agio troppo lontano, puoi scegliere le più popolari località marittime del nostro Paese.

Dalla Liguria al Veneto, la Lombardia si trova in un “corridoio” perfetto per viaggiare sia verso l’est d’Italia, dove si trovano le famose spiagge di Jesolo, ad esempio, oppure verso “sud” visitando la riviera ligure o la bellissima Toscana.

Dalla Lombardia puoi andare praticamente ovunque in Italia, si in treno che in macchina.

Se ami il divertimento, molti sono i turisti lombardi che scelgono il Veneto. Qui, Jesolo è una meta molto ambita, sede di numerosi eventi e concerti estivi anche in spiaggia. Si tratta di un luogo molto frequentato dai giovani, con diverse attrazioni e locali.

Se vuoi immergerti nella natura, opta invece per la vicina Liguria o per la Toscana. Anche queste due regioni sono spesso affollate dai turisti provenienti dalla Lombardia perché molto comode da raggiungere.

In Liguria puoi scegliere la Riviera di Ponente o di Levante a seconda dell’itinerario che ti sei prefissato. In questa terra, oltre al mare, puoi praticare trekking e scalata durante tutto l’anno.

Ancora, la Toscana, con le sue bellissime isole dell’arcipelago, è una meta ideale per tuffarsi in acque cristalline durante il periodo estivo.

Isole Canarie: clima mite tutto l’anno

Veniamo ora alle mete estere.

Con un volo diretto di un paio d’ore puoi raggiungere facilmente le Isole Canarie, isole spagnole situate nell’Oceano Atlantico, di fronte l’Africa, precisamente di fronte il Sahara Occidentale. Queste isole vantano un clima mite durante tutto l’anno.

Si tratta di un gruppo di isole di origine vulcanica, ognuna con le sue peculiarità.

Scegli Fuerte Ventura se vuoi circondati di spiagge bianche e fini e godere di meraviglie naturali uniche. Qui ci sono le condizioni ideali per praticare surf e altri sport acquatici.

La Gran Canaria è invece una delle più turistiche insieme Tenerife, quest’ultima sede dello spettacolare Teide, il vulcano spagnolo più alto. Santa Cruz de Tenerife è un vero centro culturale ricco di cose da fare e vedere.

Ancora Lanzarote è una delle più selvagge: qui i paesaggi vulcanici creano scenari incredibili da visitare.

Le Canarie sono una meta estera e relativamente vicina, ideale tutto l’anno e facilmente raggiungibili con un volo diretto da Malpensa.

Le più famose spiagge internazionali

Con voli diretti di qualche ora in più o con scali, puoi raggiungere le più famose spiagge internazionali.

Ad esempio sempre con un diretto, generalmente da Milano Malpensa (MXP) puoi arrivare alla famosa spiaggia di Copacabana (Rio De Janeiro).

Si tratta di una delle spiagge più conosciute al mondo. Qui puoi immergerti nella cultura del posto e sorseggiare un ottimo succo di cocco sulla sabbia bianca, al ritmo della musica tradizionale.

Copacabana attrae ogni anno tantissimi visitatori da tutto il mondo ed insieme la città di Rio, si piazza fra i primi posti deiluoghi più visitati al mondo.

Ancora, puoi scegliere mete lontane come le famose spiagge della Florida, dove anche qui godere di un clima mite tutto l’anno o recarti in qualche meravigliosa spiaggia asiatica, come quelle di Bali (Indonesia) oggi molto gettonate. A Bali puoi visitare numerosi templi autentici e assistere alle danze folkloristiche.

Anche in Asia e in Florida puoi arrivarci con un volo diretto dalla Lombardia.