Very e Sasy diventano nonni, i follower di Tiktok pazzi per il nipotino Sasy. Ieri esibizione a Sperone. VIDEO

La figlia di Very e Sasy, i tiktoker più in voga nel panorama napoletano, Carmen Borriello, è diventata mamma. Dopo una lunga attesa, finalmente il piccolo Sasy è nato il 13 Luglio, poco meno di una settimana fa. I “tigrotti” sono impazienti di conoscere il volto del piccolino, poichè Carmen fino ad ora ha preferito tutelare la privacy di suo figlio. Ieri la nonna Very si è esibita a Sperone presso l’Augustus Bar, ecco il video.