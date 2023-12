Tufo (AV)-Il Festival del Greco raddoppia e torna il 16 e il 17 dicembre.

Dopo il successo della XXXVII edizione del Tufo Greco Festival,tenutasi durante l’estate, uno dei marchi più celebri dell’Irpinia è pronto a tornare nel weekend a cavallo tra il 16 e il 17 dicembre 2023. Due giorni in cui il piccolo comune di Tufo, nel cuore della Media Valle del Sabato, ospiterá per la prima volta l’edizione invernale del Tufo Greco Festival, rassegna dedicata all’omonimo celebre vino. La manifestazione, promossa dal Comune di Tufo, dalla Pro Loco e dal Consorzio “Terre di Tufo”, come da tradizione consolidata presenterà al pubblico un’ampia offerta in grado di soddisfare tutti i palati. Una masterclass a cura di Alessandro Marra, della redazione Slow Wine, è prevista alle ore 16:00 di sabato 16 dicembre presso la casa comunale. Nel corso di entrambe le serate saranno presenti gli immancabili stand enogastronomici, dove sarà possibile degustare un calice di Greco sulle note del variegato intrattenimento musicale.