TAURANO (AV). Il consigliere Tommaso Buonfiglio esprime il voto contrario al Bilancio di Previsione 2023.

l Consigliere di Maggioranza Tommaso Buonfiglioesprime il voto contrario al Bilancio di Previsione 2023, invece Michele Buonfiglio capo della minoranza ha votato a favore del bilancio. Altri due della maggioranza Ferraro Valentino e Ferraro Angelo hanno votato contro. Ecco il perchè del voto contrario di Tommaso Buonfiglio nella sua comunicazione indirizzata al resto della maggioranza consiliare e i particolare al sindaco di Taurano Salvatore Maffettone.

“Con rammarico esprimo il mio voto contrario al Bilancio di previsione 2023. Più volte, e a più riprese, mi sono adoperato per suggerire agli amministratori e ai responsabili dell’area finanziaria contabile dell’ente, proposte concrete, finalizzate ad evitare che la situazione dei conti comunali precipitasse ulteriormente.

Constato, con altrettanto dispiacere, inerzia da parte di tutti, non solo nel recepire le mie istanze ma anche nell’adoperarsi attraverso altre menti per addivenire ad una soluzione della vicenda. Mi preme solo precisare che la mia stella cometa, il mio punto di riferimento, il mio orizzonte non è rappresentato dalla volontà di porre in essere azione tese a sfiduciare il sindaco, a ridimenzionare il ruolo della maggioranza, a rimarcare o evocare sussulti da parte della minoranza, ma semplicemente, l’dea di conservare quella virtuosità, specie in relazione ai conti, che ha sempre contraddistinto il nostro paese facendone il fiore all’occhiello dell’intero vallo di lauro e non solo”.