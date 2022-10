Sturno, spettacolo di solidarietà presso l’Auditorium Comunale con la compagnia Centro Zenith di Andria.

Sabato sera 22 ottobre, presso l’ Auditorium Comunale di Sturno, si sono ripresi gli spettacoli teatrali, interrotti circa tre anni fa, a causa della pandemia. La serata è stata organizzata dal Rotary Club di Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, presentando la compagnia del Centro Zenith di Andria , che ha messo in scena ” Carosello Italiano ” un viaggio musicale e ironico, tra alcune città italiane con storie, abitudini e costumi.

Il cast di attori , era composto da ragazzi e ragazze speciali diversamente abili, e allo spettacolo sul palco, hanno preso parte, anche alcuni familiari degli stessi, nonchè volontari dell’ Associazione Centro Zenith.

Il frontman del musical durato più di un’ora, è stato Antonello Fortunato, al quale al termine dello spettacolo, peraltro molto divertente, abbiamo posto alcune domande.

Prof. Fotunato da lei è nato il centro Zenith e questa compagnia teatrale? “Siamo il centro Zenith di Andria in Puglia, nato 24 anni fa. Il centro è un’associazione di volontariato che si occupa della integrazione e inclusione, dei ragazzi diversamente abili, attraverso una serie di iniziative particolari, quale per esempio, quella del laboratorio teatrale. Perchè, attraverso il teatro terapia abbiamo notato enormi progressi da parte dei ragazzi e un raggiungimento di obiettivi di autonomia molto importanti “.

Il musical di questa sera, travalica i confini regionali? ” Ci siamo inventati questo laboratorio teatrale, e anche i soggetti teatrali sono scritti da noi, come quello di stasera – Carosello Italiano. Oppure, mettiamo in scena classici come l’ Odissea, Notre Dame De Paris, o fiabe famose che portiamo in giro nella nostra provincia, e anche fuori regione , come appunto questa sera. a Sturno. Però siamo stati anche a Roma a Piazza Colonna per fare uno spettacolo e questo è un pilastro del Centro Zenith. Come altro pilastro sono i viaggi pedagogici , che questo gruppo nato 24 nni fa in giro per il mondo. Siamo stati, a Dubai, Zanzibar, Kenya e recentemente abbiamo visitato i Fiordi Norvegesi. Facciamo questi grandi viaggi, perchè siamo convinti che la vera inclusione deve passare attraverso le opportunità vere. I ragazzi e le ragazze, devono sentirsi esattamente come tutti gli altri, perchè se tutti possono girare il mondo, anche loro possono farlo. Ovviamente, con l’aiuto dei volontari il tutto con autofinanziamento , a volte con aiuto di privati, ma non usufruiamo mai di contributi pubblici”.

Al musical era presente anche il Sindaco di Sturno Vito Di Leo, che ha rilasciato la seguente dichiarazione “Sono passati circa tre anni dall’ultima rappresentazione teatrale, qui a Sturno a causa della pandemia . che ha segnato la nostra comunità, come anche quelle vicine. E, finalmente questa sera riprendiamo con le serate teatrali, con un musical offerto dal Rotary Club di Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, che ha portato la compagnia del Centro Zenith di Andria, che si è esibita in questo splendito Auditorium Comunale di 200 posti a sedere. Pensiamo anche di organizzare nuove rappresentazioni, nei giorni sotto Natale, sperando che i contagi da virus che è ancora in circolazione, ce ne diano la possibilità”.

La serata promossa dal Rotary, è stata, un’anteprima della giornata mondiale della poliomielite, che si celebra il 24 ottobre in tutto il mondo, una patologia ad elevato tasso di morbilità e mortalità, che colpisce soprattutto i bambini.

Carmine Martino