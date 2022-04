SPERONE. Installata grossa cabina sulla stazione della Circumvesuviana. I cittadini chiedono rassicurazioni

Ieri mattina nel parco adiacente la stazione dell’Eav Avella – Sperone è stata collocata una grossa cabina a ridosso delle abitazioni. Già qualche mese fa l’installazione fu bloccata dal sindaco in persona che ne impedì la messa a dimora in quanto mancavano le dovute autorizzazioni. Molti residenti si interrogano se la stessa possa causare danno alla salute essendo sicuramente una cabina con apparecchiature elettriche nel centro cittadino. Secondo alcuni tecnici del posto il Piano Urbanistico Comunale di Sperone, prevede per la Stazione Ferroviaria e l’area circostante soltanto interventi di rigenerazione e riqualificazione con attività di svago, culturali e tempo libero e non l’installazione di altre apparecchiature.

Intanto i residenti sono sul piede di guerra volendo rassicurazioni dai responsabili comunali che non arrivano e sui social impazzano le critiche alla stessa amministrazione Alaia, anche l’opposizione “Uniti per Sperone” ha già protocollato richiesta per verificare tutta la documentazione che ha portato a tale aut0rizzazione e soprattutto che l’impianto rispetti le norme di sicurezza ambientale.

adsense – Responsive – Post Articolo