SPERONE. Alcune zone del paese al buio, sono giorni che l’Enel non risolve i guasti

In alcune zone del paese come Via Ielle, Corso Umberto I e Via del Partigiano a Sperone ci sono problemi con la corrente elettrica. L’intera zona è al buio per un guasto che riguarda una cabina elettrica e che non solo oggi crea problemi al normale utilizzo dell’energia elettrica, ma problemi ce ne sono stati anche precedentemente. Non solo strade pubbliche ma anche abitazioni private al buio o alle prese delle numerose interruzioni della corrente. Disagi che aumentano con la prima ondata di freddo che interessa la zona e non permette l’utilizzo dei sistemi di riscaldamento. I tecnici dell’Enel sono a lavoro per garantire il ripristino della corrente quando prima possibile.