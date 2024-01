Somma Vesuviana tra i comuni plastic free

Il 24 gennaio, alle ore 16:00, nella sala stampa della Camera dei deputati, è stato ufficializzato l’elenco dei Comuni Plastic Free 2024.

Il riconoscimento a Comune Plastic Free, della durata di un anno, è dedicato a tutti i Comuni che si sono distinti per una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio per il bene dell’ambiente e per il bene delle future generazioni. Tra i Comuni Plastic Free 2024 è presente anche il comune di Somma Vesuviana.

Somma Vesuviana è un comune italiano della città metropolitana di Napoli, che sorge nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio. É uno dei comuni più interessanti dell’Aerea Vesuviana.

Come tanti comuni anche il comune di Somma Vesuviana è soggetto all’inquinamento ambientale. Con la prevenire e la riqualificazione il Comune di Somma, grazie anche alla presenza della referente di Plastic free Gianna Raia, è diventato un paese eco e civile. Le azione di Gianna sono rivolte alla tutela dell’ambiente e al contrasto all’inquinamento da plastica trovando sostegno e garanzia nell’amministrazione del Sindaco Di Sarno.

Di Sarno negli ultimi anni ha incrementato anche la video sorveglianza sul territorio e investito nell’ educazione ambientale.

Straordinario è soprattutto l’impegno di Gianna che porta avanti con determinazione il progetto Plastic Free. Grazie anche a lei che Somma Vesuviana è tra i premiati.

Gianna è una referente dal cuore d’oro, si è spesa senza risparmio ed oggi può andare fiera di questo traguardo per la sua città.

Ci insegna che bisogna fare squadra, che la comunità è un bene comune di cui prendersi cura. Solo così ci prendiamo cura di noi stessi.

Grazie Plastic Free. Grazie Gianna.

Nunziata Napolitano