SIRIGNANO. Il Ritorno questa sera de “L’uomo di Latta” a Ciao Darwin su Canale 5. Mister Flauar in arte Fiore Acierno di nuovo protagonista

Nell’aprile del 2016, Paolo Bonolis si trovò di fronte a uno dei personaggi più stravaganti mai visti in televisione: Fiore Acierno, meglio conosciuto come l'”Uomo di Latta”. La sua partecipazione a Ciao Darwin 7 divenne leggendaria, grazie al suo abbigliamento argentato e alle risposte incredibili che gli valsero il soprannome che lo ha reso noto oltre i confini del suo paese, Sirignano.

In quell’edizione, Acierno non riuscì praticamente ad azzeccare una risposta, dando vita a momenti di comicità e incredulità. Il presentatore Bonolis, di fronte alle sue curiose affermazioni, non poteva fare a meno di esprimere la sua sorpresa. La sfida culminò con colpi di uova sulla fronte di Acierno, ma non prima dell’ultima gaffe che fece storia: “l’Italia è stata sulla Luna”.

Dopo otto anni, l’Uomo di Latta” fa il suo ritorno sul piccolo schermo, approdando nuovamente a Ciao Darwin nella puntata di questa sera alle 21:40 su Canale 5 con Mister Flauar. La serata promette una sfida epica tra le categorie “Darwin Giovanni 8.7” e “Darwin Story”, capitanate rispettivamente da Alex Belli e Daniela Martani. Cosa accadrà tra Bonolis e il sirignanese Fiore Acierno in questa nuova avventura televisiva? Gli spettatori non vedono l’ora di scoprirlo in una serata che si preannuncia ricca di sorprese e risate.