Sciopero in Fca Services Pomigliano.

Questa mattina gli impiegati della società che si occupa della fatturazione e delle buste paga dei dipendenti Stellantis, Cnhi ed Iveco hanno incrociato le braccia per 4 ore.

Il motivo della protesta è scaturito dalla comunicazione di cessione del ramo d’azienda richiesta per 28 su 47 di loro del sito Pomiglianese, presso un provider con sede legale in America.

Fim, Fiom e Fismic avevano già annunciato parere contrario in sede di esame congiunto.

Il trasferimento sta generando rabbia, sconforto ed agitazione tra gli interessati, fortemente preoccupati per il proprio futuro occupazionale.

I lavoratori fanno sapere che questa è solo la prima di una serie di azioni e rivendicazioni sindacali e giudiziarie che sono disposti a mettere in campo.

L’azienda intanto ha spostato al 11 maggio l’esame congiunto inizialmente previsto per oggi.