SANT’Oggi. Giovedì 29 giugno la chiesa festeggia i santi Pietro e Paolo e san Siro di Genova

29 giugno: san Siro di Genova, nacque a Struppa (Genova) nel III secolo. Fin dalla più tenera età dimostrò una spiccata tendenza alla preghiera, tant’è che, narra Jacopo da Varagine, Siro fu affidato in giovane età dai genitori al vescovo Felice affinché lo istruisse e lo avviasse al servizio di Dio. Il vescovo, riconosciuta la sua vocazione, lo ordinò suo diacono e lo mandò come suo vicario a Villa Matutiana, (oggi Sanremo), in aiuto del sacerdote Ormisda qui sacerdote. Alla morte del vescovo Felice, il clero e il popolo tutto lo vollero a Genova nella carica resasi vacante. Siro si dedicava alla cura delle anime con grande impegno e devozione, egli quotidianamente si recava presso i fedeli per esortarli, incoraggiarli, confortarli e portare la parola del Signore. Egli si soffermava presso le case dei suoi parrocchiani, informandosi dei loro bisogni, aiutando nelle piccole faccende e, all’ora del pranzo, sedeva volentieri alla loro mensa. Egli era molto sobrio nelle sue abitudini, quindi non pesava molto sui poveri bilanci famigliari, ma grazie a questa sua consuetudine di mangiare a casa degli altri, i genovesi lo tenevano in grande considerazione ammirando la sua capacità di risparmiatore. La storia riporta anche la notizia di miracoli avvenuti per tramite di Siro, il più grande lo fece quando operò la cacciata del “basilisco” da Genova. La cacciata del “basilisco” viene identificata come la vittoria contro la nascente eresia ariana (il fiato bestiale rappresenta il veleno delle false affermazioni, le spire unte e striscianti dell’animale sono il simbolo del pericolo che avvolgeva lentamente gli indifesi credenti). In un pozzo, nei pressi della basilica dei XII Apostoli (ora chiesa di San Siro), dimorava un animale dalle forme bestiali e dall’alito infame chiamato “basilisco”. Siro, per liberare la città di Genova dopo tre giorni dedicati ad orazioni, digiuno e penitenze, si recò presso il pozzo dove si sapeva dimorasse il bestiale animale. Si fece poi portare un secchio con attaccata una lunga fune, e dopo averlo calato, con parole impetuose, senza usare armi o proferire minacce, ingiunse a quell’immondo animale di entrare nel secchio per farsi estrarre dal pozzo. Il mostro entrò nel secchio ammansito e si fece trarre fino alla superficie dove Siro alzatolo sul pastorale lo mostrò alla folla che era lì attorno. Poi, senza farle male, impose alla “bestia” di gettarsi in mare e questa, resa ora ubbidiente e docile, vi si diresse attraversando un piccolo vicolo, dove si diresse poi verso la vicina marina e gettandosi in mare sparì tra le onde. Da quel giorno l’immonda bestia non fu mai più veduta, a conferma della vittoria definitiva contro l’eresia ariana. Dopo qualche tempo Siro spirò in grazia di Dio, e fu sepolto nel campo dove predicava, davanti alla chiesa. Morì il 29 giugno 381 circa.