SANT’Oggi. Domenica 14 gennaio la chiesa celebra san Felice in Pincis, santa Cristiana di Georgia, …

14 gennaio: beato Odorico da Pordenone (al secolo Odorico Mattiussi o Mattiuzzi), nacque a Villanova di Pordenone tra il 1265-1270. Entrato ancora adolescente nel convento di san Francesco, a Udine, dove fu ordinato, nel 1290, sacerdote dell’ordine francescano, si distinse per zelo, austerità e quel fervore missionario che lo porterà a lasciare il proprio paese per l’Asia Minore prima, ad incontrare poi i Mongoli, successivamente la Cina e l’India per tornare infine in patria e riferire al Papa sulla situazione delle missioni in Oriente. La sua opera di apostolato gli fece meritare il nome di “Apostolo dei Cinesi”. Verso il 1318 Odorico partì missionario per l’Oriente, attraversò durante il suo viaggio le città di Trebisonda, Erzurum, Homs e Baghdad. Giunto a Thane (ora è un sobborgo di Bombay), Odorico classificò la popolazione come idolatra, perché adoravano fuoco, serpenti ed alberi; la città era stata però conquistata di recente dai musulmani, i quali condizionavano la vita religiosa. Odorico giunse coi compagni a Khanbaliq (oggi Pechino), sede imperiale e dell’arcivescovo francescano Giovanni da Montecorvino, che, partito da Rieti nel 1289, era arrivato alla sua sede nel 1294-95; nel 1307 Clemente V lo aveva elevato a metropolita di tutto l’Oriente, prima della creazione (1318) della metropoli di Soltaniyeh, in Persia, affidata ai predicatori. Giovanni tentò di evangelizzare specialmente i cristiani nestoriani, ma non riuscì a formare un clero indigeno. Odorico, dopo soli tre anni fu incaricato di rientrare in Italia. Durante il viaggio di ritorno visitò il Tibet e fu il primo europeo ad entrare nella sua capitale, Lhasa, da dove attraversò poi la Persia e l’Armenia. Giunti a Trebisonda, Odorico e il suo compagno, frate Giacomo d’Irlanda, si imbarcarono su una nave veneziana, giunsero prima a Venezia e successivamente a Padova. Qui, nel maggio del 1330, su richiesta del suo superiore Guidotto, Odorico, ospite del monastero presso la Basilica di Sant’Antonio, dettò il resoconto del suo viaggio al frate Guglielmo da Solagna, per ordine del ministro provinciale dei Minori. Da lì Odorico, per adempiere il compito affidatogli dal vescovo Giovanni da Montecorvino, fu incaricato di tornare in Occidente per sollecitare aiuti, riprese il cammino per raggiungere la curia papale ad Avignone. L’itinerario prescelto prevedeva un viaggio via terra fino a Pisa, poi via mare fino a Marsiglia e quindi ad Avignone. Proprio mentre era diretto ad Avignone si ammalò e fece ritorno ad Udine dove morì il 14 gennaio 1331, nel convento di San Francesco, per complicanze cardiache causate da insufficienze respiratorie.