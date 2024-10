QUATTRO GIORNI ALL’INSEGNA DEL BRIVIDO AL CASTELLO LANCELLOTTI: IL DEMIURGO PRESENTA IL SUO CALENDARIO DI HALLOWEEN

Come di consueto, Il Demiurgo dedica Halloween a trasformare location meravigliose in inquietanti palcoscenici per spettacoli all’insegna del brivido: quest’anno è la volta del Castello Lancellotti, che ospiterà quattro spettacoli diversi tra il 31 ottobre e il 3 novembre

GLI SPETTACOLI

Si parte con LE PORTE DELL’INFERNO: L’inferno di Dante macabro come non l’avete mai visto: le storie più cruente e macabre dell’Inferno di Dante (Pier delle Vigne, il Conte Ugolino, Paolo e Francesca…) raccontate in una chiave suggestiva e orrorifica, accompagnate da ballate dark ispirate alle terzine dantesche. In scena Franco Nappi (che cura anche la regia e la drammaturgia), Chiara Barassi, Roberto Matteo Giordano, Sara Missaglia, accompagnati dalle suggestioni musicali e dalla voce di Anna Maria Bozza.

Il Primo novembre è la volta di SLEEPY HOLLOW E ALTRI RACCONTI: una serata dedicata al genio di Tim Burton che porta in scena leggende dark che hanno ispirato il geniale cineasta: La Leggenda di Sleepy Hollow, Sweeney Todd, Edward mani di forbici. Regia e drammaturgia ancora affidate a Nappi, che sarà in scena con Chiara Barassi, Simona Pipolo, Esmeraldo Napodano e Roberto Matteo Giordano.

Il Due novembre, invece, in scena il classico della letteratura horror FRANKENSTEIN: UNA FAVOLA NERA. Regia di Chiara Vitiello, in scena assieme a Daria D’Amore, Franco Nappi, Marco Serra, Dario Barbato.

Si chiude il 3 novembre: le leggende nere del Principe di San Severo, di Maria La Rossa e di Maria D’Avalos prendono corpo nello spettacolo IL PATTO DELL’ALCHIMISTA: LE LEGGENDE DELLA NAPOLI ANTICA. In scena, per la regia di Chiara Vitiello, Roberta Astuti, Marco Serra, Chiara Vitiello e Franco Nappi

LA LOCATION

Il Castello Lancellotti è situato a Lauro (AV), nei pressi di Nola, sul “primo sasso” del Vallo di Lauro, Castello Lancellotti è una delle più suggestive residenze d’epoca della Campania. Completamente ricostruito nel 1870 ad opera del principe Filippo Lancellotti, dopo essere stato dato alle fiamme dai repubblicani francesi nel 1799, il Castello presenta elementi in stile gotico, rinascimentale e barocco con due cortili, in uno dei quali vi è una fontana realizzata con materiali architettonici di epoca romana, ed un giardino all’italiana con piante di bosso.

Gli spettacoli sono itineranti con sedute: ci si sposterà nelle sale del castello ma il pubblico fruirà ogni parte dello spettacolo comodamente seduto.

Ci saranno Repliche alle ore 18:30 – 20:00 – 21:30, e il biglietto costerà 15,00 euro a persona. A meno che non si scelga di acquistare il mini abbonamento: € 40,00 PER 4 SPETTACOLI.