Il Patrimonio Culturale e Naturalistico di Roccarainola: Risorsa per il Territorio e Qualità della Vita

La relazione tra uomo e natura è al centro del progetto di sviluppo del territorio di Roccarainola. Come afferma Giuseppe Russo, sindaco della cittadina, è fondamentale riconoscere che senza la presenza umana, un paesaggio non può essere considerato tale. L’intervento antropico, infatti, è ciò che modella il territorio, trasformando la natura in un paesaggio che suscita emozioni e connessioni estetiche.

Uno degli obiettivi principali del secondo mandato di Russo è quello di accorciare le distanze tra il paesaggio geografico e quello antropico. Per raggiungere questo scopo, l’Amministrazione comunale ha collaborato sin dall’inizio del suo insediamento con la cooperativa ATS Monte Maggiore, guidata dal presidente Ugo Fragassi. Questa collaborazione ha portato alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico della zona.

Grazie all’impegno della cooperativa, un sentiero di montagna ha riacquistato la sua identità umana, trasformando la natura in un paesaggio riconoscibile e fruibile. Il progetto New Paradise, che si propone di migliorare le aree boschive attraverso opere di Land art, rappresenta una delle iniziative più significative. Artisti di fama realizzano opere che trasformeranno la Foresta Demaniale di Roccarainola in un museo a cielo aperto. L’idea è stata curata dal critico d’arte e docente universitario Pasquale Lettieri, un illustre concittadino, la cui esperienza contribuisce a portare la migliore cultura italiana nel territorio.

Questa iniziativa non solo arricchisce il patrimonio culturale di Roccarainola, ma offre anche nuove opportunità lavorative, stimolando la crescita del settore dei beni culturali. Il sindaco Russo sottolinea l’importanza di non chiudere le porte alle influenze esterne, ma di accogliere e valorizzare ciò che viene da fuori, con l’intento di non diventare “archeologia di noi stessi”.

Il progetto mira a liberare i beni culturali e naturalistici del paese da ogni residuo di provincialismo, mettendo in risalto la loro specificità e potenzialità. Questi beni possono coesistere con l’innovazione e la contaminazione culturale, contribuendo a una narrativa unica che si collega a un pubblico internazionale. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di posizionare Roccarainola come un punto di riferimento per la cultura e il turismo, creando un equilibrio tra tradizione e modernità.

La visione espressa da Giuseppe Russo rappresenta un approccio lungimirante e proattivo, volto a garantire che il patrimonio culturale e naturalistico di Roccarainola diventi una risorsa preziosa per la comunità, migliorando la qualità della vita e favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio.