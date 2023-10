QUADRELLE (AV). Incendiata auto in sosta in via Manzoni. Accertamenti in corso dei Carabinieri

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 02’44 della notte scorsa, sono intervenuti nel territorio del comune di Quadrelle in via Alessandro Manzoni, per un incendio che ha riguardato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dalla squadra del Comando di via Zigarelli che ha messo anche in sicurezza l’area, lievi danni si sono registrati al muro e alla recinzione limitrofa, sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Baiano che hanno effettuato i rilievi di propria competenza.