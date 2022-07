PROVINCIA. Convocata l’Assemblea dei Sindaci su Bilancio di Previsione, Dup e Rendiconto di Gestione Appuntamento il prossimo 12 luglio

E’ stata convocata per martedì 12 luglio l’Assemblea dei Sindaci. L’appuntamento è alle ore 10,00 nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo. La seduta si svolgerà in modalità mista (è possibile partecipare in collegamento da remoto).

All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 29.06.2022 ad oggetto: Rendiconto di Gestione Anno 2021 e relativi Allegati (di cui al P.P. N.44/2022) Approvazione – PARERE

Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 29.06.2022 ad oggetto: Documento Unico Di Programmazione (DUP) relativo all’Esercizio Finanziario 2022/2024. PARERE

Delibera di Consiglio Provinciale n. 27 del 29.06.2022 ad oggetto: Bilancio di Previsione anno 2022-2024. PARERE

In caso di impossibilità a presenziare alla seduta dell’Assemblea, i sindaci possono delegare per iscritto a rappresentare il Comune, il proprio vicesindaco o altro componente della Giunta o del Consiglio Comunale.

