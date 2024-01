Pratola Serra (AV)-Venerdì 12 gennaio “Una scuola per il territorio” con l’I.S.I.S. “De Sanctis-D’Agostino”.

di Andrea Squittieri

Venerdì 12 gennaio 2023, alle ore 17:00, l’auditorium Giovanni Paolo II di Pratola Serra ospiterà l’incontro dal titolo: “Una scuola per il territorio. Strategie efficaci per favorire l’occupazione giovanile nel settore agroalimentare”. La manifestazione è stata promossa dall’Istituto superiore “De Sanctis-Agostino” (già vincitore del Premio Binews 2023) nell’ottica dell’avvicinamento delle istituzioni scolastiche alle esigenze del territorio. Il convegno, infatti, convoglierà tutti i principali attori della filiera agricola ed enogastronomica irpina, con i quali avranno modo di dialogare comuni, studenti e famiglie. Interverranno: Teresa Bruno, Presidente Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, Luca Beatrice, Presidente Gal Partenio, Angelo Frattolillo, Presidente Gal Irpinia-Sannio Cilsi, Michele Pio Antonio, Vicepresidente Confagricoltura Avellino, Veronica Barbati, Presidente Coldiretti Avellino, Stefano Di Marzo, Presidente Confederazione Italiana Agricoltori AV, Franco Mazza, Presidente “Medici per l’Ambiente” Avellino e Maria Elena Napodano, fiduciaria “ Slow Food Avellino APS”. Gli interventi verranno moderati da Rino Genovese, giornalista RAI, e accompagnati dalle parole dell’apprezzato dirigente Ing. Pietro Caterini. Con questo evento, ad oltre 140 anni dalla fondazione, il “De Sanctis-D’Agostino” si riconferma tra i motori dell’avanzamento sociale e culturale della provincia di Avellino, nonché istituzione costruttrice di relazioni in grado di garantire il futuro delle zone interne.