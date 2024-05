Parco del Fenestrelle: una conquista dopo anni di lavoro del Movimento Cinque Stelle al Comune di Avellino e alla Regione.

Il Movimento Cinque Stelle si batte da anni per l’istituzione del parco urbano di interesse regionale del Fenestrelle ad Avellino. Sia con iniziative del consigliere regionale Vincenzo Ciampi, sia del consigliere comunale Ferdinando Picariello.

Già la precedente giunta comunale guidata da Ciampi con l’assessore dell’epoca Rita Sciscio aveva avviato numerosi incontri con stakeholders – nel solco dell’urbanistica partecipata – e con le amministrazioni comunali di Monteforte e Atripalda. In quelle occasioni abbiamo anche individuato fonti di finanziamento per il risanamento del corso d’acqua e delle aree circostanti.

Un progetto perseguito pervicacemente e stabilmente inserito nei programmi elettorali del M5S fin dal 2018.

La notizia che è stata avviata l’istituzione del Parco su proposta del vicepresidente Bonavitacola, ci rende soddisfatti del lavoro compiuto fino a oggi.

Oggi, giornata Europea dei Parchi, alle 18 torniamo a parlare di Parco del Fenestrelle, in un’iniziativa dei candidati al consiglio comunale di Avellino Ciani e Picariello che si terrà a via Zigarelli e proseguirà con una passeggiata a Parco Santo Spirito. Un’occasione in cui ribadiremo il nostro impegno per il parco urbano con l’intervento del candidato sindaco Antonio Gengaro.