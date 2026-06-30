Nozze d’Argento per Mario e Rina: una serata di emozioni e musica con Alessandro Conte

PIANO DI MONTORO – Venticinque anni di matrimonio celebrati con l’affetto di familiari e amici in una serata all’insegna dell’amore, della condivisione e della musica. Sabato sera Mario e Rina hanno festeggiato le loro Nozze d’Argento, raggiungendo il prestigioso traguardo dei 25 anni di vita insieme.

La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice del Borgo San Nicola, mentre il ricevimento è proseguito presso il Ristorante Monte degli Ulivi, dove gli invitati hanno condiviso una serata ricca di emozioni, brindisi e momenti indimenticabili.

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la partecipazione del noto cantante mandamentale Alessandro Conte, ospite della serata, che con la sua musica ha saputo coinvolgere e far emozionare tutti i presenti.

Tra sorrisi, applausi e tanta musica, Mario e Rina hanno rinnovato il loro amore davanti alle persone più care, vivendo una serata che resterà impressa nei ricordi di tutti i presenti.

Un anniversario che ha celebrato non solo venticinque anni di matrimonio, ma anche i valori della famiglia, dell’unione e della condivisione, impreziositi dalla voce di Alessandro Conte, protagonista di un’esibizione particolarmente apprezzata dal pubblico.