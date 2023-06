NOLA. L’A.G.O.P. Campania ha presentato l’Asta di Beneficenza presso il Convento “Santo Spirito”. Foto e Video

Lunedì 12 giugno presso il convento di Santo Spirito a Nola in provincia di Napoli, si è tenuta la prima Asta “itinerante” di beneficenza, organizzata dalla Prof.ssa Aliperti Antonella referente territoriale A.G.O.P. (Associazione genitori oncologia pediatrica), in collaborazione con la scrittrice Stefania Guarracino, la Dott.ssa Maria De Risi, la Docente Rosalba Brancaccio. Il ricavato andrà ali bambini/ragazzi del reparto di Ematologia ed Oncologia pediatrica dell’ Università Degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli di Napoli. All’asta numerose opere di artisti Territoriali e Nazionali, alcune realizzate, con il progetto “CREATIVITY”, dagli alunni dell’Istituto comprensivo G. Pascoli di Cicciano NA.

Da domenica 11 i quadri sono rimasti esposti presso il Convento di Santo Spirito (ex carceri) in via Merliano, 50. Per gli amatori e fan della squadra calcio Napoli, c’era anche un dipinto, dell’artista Lucia Rossi, firmato di proprio pugno e fotografato in sequenza da Victor Osimhen.

La solidarietà che incontra l’arte crea un capolavoro umano. Il ricavato dell’asta andrà devoluto all’Agop-associazione genitori oncologia pediatrica dell’università di Napoli Luigi Vanvitelli. Grazie a tutti gli artisti per donato un “pezzo del loro cuore!”

Ecco il nostro servizio.