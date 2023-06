NOLA. Folle investe pedoni volontariamente in piazza Duomo. Diversi feriti ricoverati in ospedale

Terrore a Nola in piazza Duomo, dove questa notte intorno all’una un ragazzo con una Panda di colore nero ha iniziato a sfrecciare tra i tanti giovani che ancora a quell’ora si trovavano nel cuore della movida nolana. Sono stati diversi minuti di terrore, con le persone che cercavano di ripararsi al meglio. Un’azione volontaria del giovane folle che è stata ripresa anche dai telefonini. Dopo aver investito diversi pedoni si è allontanato dal centro a tutta velocità e a Camposano la sua auto a causa anche della velocità, è rimasta coinvolta in un incidente stradale capovolgendosi. Il giovane è rimasto ferito nell’interno dell’ abitacolo. Un’azione volontaria quella di investire persone, come è stata raccontata dai presenti e come si vede dai filmati in circolazione sul web, quella del conducente della Panda che ha cercato di mettere sotto persone come birilli. Da una prima ricostruzione, il giovane poco più che 20enne, del posto, avrebbe litigato con la fidanzata e da qui la folle reazione; non è da escludere che fosse sotto l’effetto di alcol e droghe. Almeno sette ragazzi sono stati trasportati in ospedale, alcuni sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato.