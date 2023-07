NOLA. “Fearers”: il libro per bambini che insegna a combattere le paure scritto. L’autore è il nolano Nicola De Falco al suo primo romanzo

Combattere le paure, diventare il supereroe di sé stessi e scrivere il proprio destino. È questo il messaggio lanciato da “Fearers”, il libro d’esordio del giovane scrittore Nicola De Falco. Troppo spesso i bambini e gli adolescenti restano ingabbiati nei propri timori e, molte volte, non trovano la forza di esprimere questi disagi. L’opera di De Falco squarcia questo velo di paura e traccia, in maniera romanzata, una guida

per sconfiggere le ansie e i traumi giovanili. Edito da Altromondo Editore, disponibile anche su Amazon e negli store Mondadori e Feltrinelli, “Fearers” è solo il primo capitolo di una lunga avventura che nel prossimo futuro vedrà altri avvincenti sviluppi.

TRAMA Il protagonista è un giovane adolescente di 13 anni, Jackson “Jax” Growth, il quale viene ammesso in una prestigiosa scuola elitaria a cui possono accedere solo i giovani più brillati di ogni generazione. Dopo i primi momenti di ambientamento, Jax scopre di avere dei superpoteri. Si tratta di abilità speciali che però sono correlate alle sue paure e, infatti, il giovane protagonista potrà ottenerli solo spingendosi oltre e battendo i propri timori. Jax comincia a stringere amicizia con altri alunni e scopre che anche loro hanno gli stessi superpoteri. Insieme si uniscono in un “club privato”, la Sezione E, imbattendosi in tante avventure mentre affrontano i tipici problemi adolescenziali, come la nascita di nuove amicizie e nuovi amori.

L’AUTORE Nicola De Falco è nativo di Nola. Classe 1993, “Fearers” è il suo primo romanzo ed è anche l’inizio di una saga. Laureato in Architettura e Design Industriale, impegnato nel campo edile, ha iniziato da poco la sua avventura da scrittore ma ha in cantiere tanti altri progetti letterari. A un mese dall’uscita il libro ha riscosso già un discreto successo rientrando anche nella classifica dei top best seller mondiale di Amazon.