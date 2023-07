Forino (Av): Ripartono le opere di accomodamento ed asfalto delle arterie cittadine compresa la Sp 403

Giorni frenetici a Forino per quello che concerne la situazione delle strade e delle arterie forinesi . Dopo lungo tempo l’ ente Provincia ha finalmente dato seguito al rifacimento del manto stradale della Sp ex 403 , nella fattispecie anche il malandato tratto di Via Roma, Corso Principale della Cittadina forinese di cui tanto avevamo parlato fin dal lontano 2018. In questi casi ringraziamenti al Presidente della Provincia Dott. Buonopane ai precedenti amministratori che avevano avviato l’ iter all’ attuale amministrazione Comunale che ha seguito la faccenda e l’ ha conclusa fino ad addivenire a questo risultato. Alla medesima maniera , l’ Amministrazione Olivieri ha anche dato seguito all’ accomodamento ad un’ arteria comunale , Via Forino nella frazione Celzi che da lunghi anni non aveva avuto lavori di asfaltatura ed aggiustamento . Un programma che segue uno più ampio che ha visto il riassetto di diverse arterie comunali e che ora trova più frutto anche grazie alla

Sp ex 403 messa a nuovo dalla Provincia dopo anni di degrado. Daniele Biondi