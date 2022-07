Mugnano – Maria Santissima delle Grazie è ritornata al suo altare

Venerdì 22 luglio, la splendida statua di Maria Santissima delle Grazie, intronizzata lo scorso 2 luglio, è stata ricollocata sull’altare maggiore. Alle 20.30 si è tenuta la breve processione lungo viale De Lucia. È stata poi celebrata dal Rettore don Giuseppe Autorino la Santa Messa, in piazza Umberto I. A conclusione vi è stato lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e la risalita della Statua.

Il Rettore ha dichiarato:

“Venerdì in piazza Umberto I, abbiamo chiesto PACE E SALUTE per intercessione della Beata Vergine Maria delle Grazie prima della risalita al suo trono.

Abbiamo ricordato la storica data del 22 luglio 1930, quando ci fu un terremoto, ed i fedeli si incontrarono tutti sotto lo sguardo della Madonna nel santuario per ringraziarLa.

Ringrazio Dio di questo momento comunitario e spirituale vissuto con il popolo di Mugnano del Cardinale”. (L. Carullo)