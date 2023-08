MUGNANO DEL CARDINALE. I Battenti di Santa Filomena riempiono il Santuario. Video e Foto

Come da tradizione, anche quest’anno la comunità di Mugnano del Cardinale ha partecipato in massa ai festeggiamenti in onore di Santa Filomena in programma il 13 Agosto.

La Santa, vissuta nel III sec. d. C, era figlia di un re della Grecia che la promise in sposa a Diocleziano. Essa, però, a 11 anni fece voto di castità e rifiutò il matrimonio motivo per il quale venne imprigionata. Dopo 37 giorni di carcere le apparve la Vergine ad annunciarle che, trascorsi 40 giorni, sarebbe stata esposta a vari martiri, uscendone indenne. E così fu: esposta nuda alla flagellazione, il giorno successivo fu miracolosamente sanata; condannata al martirio delle frecce, queste tornarono indietro sugli arcieri; legatale un’ancora al collo e gettata nel Tevere, gli Angeli spezzarono la corda salvandola.

I protagonisti di questa ritualità festiva della mattinata domenicale sono stati i “battenti”: si tratta di fedeli così chiamati per il fatto che battono continuamente i piedi a terra in modo ritmico e cadenzato. Scalzi e indossando un costume tradizionale costituito da canottiera e pantaloni bianchi e da una fascia rossa in vita (i colori della purezza e del martirio), annodata al fianco con la scritta S. F., in onore della Santa.

Con fede e devozione i mugnanesi hanno percorso 10 km da Cimitile a Mugnano, per rendere onore a Santa Filomena. Preghiere, ceri, fiori, ma soprattutto cuori pieni di amore è quello che i battenti hanno portato ai piedi dell’altare ove riposa il Sacro Corpo della Santina. Tre squadre battenti uniti sotto il nome della Principessina del Paradiso, sfidando il caldo hanno commosso tutti i presenti. Prima di loro erano giunti al Santuario i battenti di Altavilla Irpina, di Picarelli e di Baiano.

Di gente a godersi la festa ce n’era davvero tanta stamane proveniente dal mandamento baianese, dall’hinterland napoletano, da Bitonto e da Caserta, da Altavilla Irpina, da Avellino e dalle sue frazioni. Il Rettore don Giuseppe Autorino ha accolto tutti benedicendoli.

