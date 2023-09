MUGNANO DEL CARDINALE. Festa in onore di San Michele Arcangelo: il Programma

Fervono i preparativi per la festa dedicata a San Michele, gli appuntamenti sono diversi e tutti molto interessanti. Di seguito elencheremo il programma completo, sia religioso che civile.

Festa di San Michele – programma religioso:

– Venerdì 29/09 ore 17:30: intronizzazione statua di San Michele

– Santa messa

– Benedizione nuovo stendardo di San Michele

– Giovedì 05/10 ore 18:30: Statio eucaristica in Via A. De Gasperi

– Venerdì 06/10 ore 18:30: Statio eucaristica presso “ Villa Santa Filomena “

– Sabato 07/10 ore 18:30: Statio eucaristica Rione Campo

– Domenica 08/10 ore 11:00: celebrazione della Santa Messa; ore 17:00 Santa Processione; ore 20:00 Santa Messa all’aperto in Piazza San Michele.

IL PROGRAMMA CIVILE invece sarà il seguente:

– Sabato 07/10 ore 20:30: spettacolo con il duo show di Enzo Stile Musica Live, balli caraibici, liscio e latino americano.

– Domenica 08/10 ore 21:30: spettacolo con il duo show Enzo Stile Musica Live, balli caraibici, liscio e latino americano.

– Lunedì 09/10 ore 21:00: Estrazione premi Lotteria di San Michele, Marco Calone show. Pre Show Icaro. A seguire fantastico spettacolo di fuochi pirotecnici.