Mugnano del Cardinale, doppi auguri a Pietropaolo Rozza: festeggia il suo onomastico e i 60 anni

MUGNANO DEL CARDINALE – Una giornata da ricordare per Pietropaolo Rozza, che celebra un doppio e speciale traguardo: il suo onomastico e il compimento dei 60 anni.

Un’occasione importante per festeggiare una persona conosciuta e apprezzata per la sua disponibilità, la semplicità e la grande dedizione al lavoro, qualità che negli anni gli hanno fatto conquistare l’affetto e la stima di quanti lo conoscono.

A rivolgergli un messaggio ricco di affetto sono la moglie Amalia, i figli Francesco e Raffaella, la nuora Grazia, il genero Carmine, i nipotini Amalia e Pietropaolo, insieme all’immancabile Bobo, che gli augurano di vivere questa giornata con serenità, salute e tanta gioia.

Un augurio speciale è rivolto anche al piccolo Pietropaolo, il “sorrisone di casa”, con l’auspicio che la vita continui sempre a sorridergli e a regalargli tante soddisfazioni.

Agli auguri della famiglia si associa anche la redazione di Binews, che porge a Pietropaolo Rozza i più sinceri auguri per questo doppio e significativo appuntamento.

Buon onomastico e buon 60° compleanno, Pietropaolo!