BAIANO. Felicità in famiglia. Anna Addolorata Sirignano compie 80 anni

Il resto è tutto bello.. E’ il motto di affettuosa e fine espressività, con cui Antonio Guerriero, il figlio, tecnico specializzato, ha contrassegnato le foto inviate in redazione, con cui ha fissato i momenti– top della Festa..in famiglia, nella bella cornice formata da amiche e amici, rendendo omaggio alla madre, Anna Addolorata Sirignano, che ha appena varcato con giovanile e spigliata speditezza la soglia degli 80 anni..

Un operoso cammino di vita, che Anna Addolorata viene compiendo dall’ età di venti anni, quando, originaria della vicina Visciano, a cui è fortemente legata, formò la famiglia con Stefano Guerriero, ben stimato e provetto capo Mastro, Mast’ ‘e cucchiara, attivamente impegnato nella realtà sociale del territorio.

Ad onorare la Festa d‘omaggio ad Anna Addolorata, la prediletta figlia Silvana, il genero, Salvatore Scotti e il caro nipote, il dottor Pasquale Scotti, che condividono Milano e Baiano..

Il gruppo di Binews con la consueta e viva partecipazione si associa all’omaggio per Anna Addolorata, perché Il resto è tutto bello..