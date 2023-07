Mugnano del Cardinale (AV) – Oggi Giornata Nazionale delle Pro Loco – mostra fotografica. Video

Oggi in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco, la sede della proloco Rimettiamoci Insieme resterà aperta dalle 9 alle 23

Sarà possibile visitarla ed ammirare la mostra fotografica che conduce lo spettatore in un suggestivo e piacevole viaggio, tra passato e moderno e si potranno ammirare, per la prima volta, gli orologi storici comunali. Noi abbiamo visitato in anteprima per voi la mostra. (L. Carullo)