Mugnano del Cardinale (AV). Maria Santissima delle Grazie in mezzo al suo popolo. Video

La giornata tanto attesa è finalmente arrivata, oggi Maria Santissima delle Grazie attraversa le strade del paese. All’alba lo sparo dei botti e il suono delle campane hanno ricordato a tutti il grande evento.

Alle 10 è stata celebrata la Santa Messa e al termine, in piazza Umberto I, innanzi alla Casa Comunale il banditore ha diretto la cosiddetta “gara” ossia un’asta per l’aggiudicazione del Palio e delle torce. Le torce sono state assegnate per 1350 mentre ad aggiudicarsi il Palio per 3500 euro sono state “Le Mariane”. Poco prima di mezzogiorno il sindaco, dott. Alessandro Napolitano insieme a vari membri dell’amministrazione e al corpo di Polizia Locale si è recato nel Santuario dinanzi alla Statua di Maria Santissima delle Grazie a porgere un bouquet di fiori.La Statua di Maria Santissima delle Grazie è stata poi portata fuori dal Santuario ed è iniziata la processione. Innanzi al corteo religioso c’erano i membri dei vari comitati ed associazioni del paese cuascuno dietro il proprio stendardo, c’erano anche i comitati delle feste patronali di Quadrelle, Baiano, Sperone ed Avella. Il corteo religioso ha poi imboccato subito via Garibaldi ove si è tenuta la famosa infiorata: migliaia di petali di fiori sono stati lanciati dai balconi sulla Madonna.

La processione continuerà per tutto il pomeriggio fino alle 20 circa quando si rientrerà al Santuario. (L. Carullo)