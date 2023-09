Questa mattina si è tenuta la funzione di discesa del quadro della Madonna di Montevergine, nella chiesetta, a lei dedicata, ubicata nel centro storico. Martedì 12 settembre, alle ore 18.30, si terrà una breve processione: il Quadro della Madonna sarà portato fino al Santuario di Santa Filomena per la recita del S. Rosario. Successivamente si ritornerà in via Marchese Ippolito ove sarà celebrata la Santa Messa. (L.C.)