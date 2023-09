Forino (Av): Aria Irrespirabile per la coltivazione corilicola intensiva . La protesta corre sui social

Giorno Horribilis per il territorio di Forino, dove ormai si è entrato nel clou della raccolta delle nocciole. Aria irrespirabile, tossica quella che tanti cittadini stanno segnalando sui social . Un problema accentuato anche dal fatto che tra polveri sottili sprigionate dalle macchine e tubi di raccolta, accoppiato a abbruciamenti di residui vegetali di coltivazione hanno messo e stanno mettendo a dura prova la pazienza, ma soprattutto la salute di tantissimi cittadini in particolar modo di persone fragili o con gravi patologie. Una situazione che ogni anno , da oltre un decennio “flagella” questa parte di Irpinia nei periodi che vanno dalla fine del mese di agosto ad ottobre . Crisi nera accentuata anche dal periodo di forte siccità che ormai ha quasi reso come deserto le campagne con le mille conseguenze soprattutto delle putride polveri sottili che penetrano e stanno penetrando dappertutto. Cosa dire ! Si spera che le cose possano migliorare per il bene e soprattutto la salute di tutti. Daniele Biondi